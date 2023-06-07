Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице Баррикадная

Экология 07.06.2023 16:32
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07.06.2023 16:32
Сегодня, 7 июня, за несколько часов в рабочем поселке Городище региональный оператор очистил от мусора контейнерную площадку, которая еще вчера была похожа на огромную свалку. Как сообщает V102.RU, сотрудники ООО «Ситиматик Волгоград» прислали в редакцию фотографии, на которых видно, что от мусорных завалов здесь не осталось и следа. Контейнерную площадку на улице Баррикадная вычистили и привели в надлежащее состояние.
Накануне вечером информагентство сообщало о впечатляющей по своим масштабам свалке, которую местные жители увидели на улице в рабочем поселке Городище, что недалеко от Волгограда.
В администрации поселка и региональный оператор по обращению с ТКО объясняли все сложностями, которые привели к срыву графиков вывоза мусора с контейнерных площадок.
Так контейнерная площадка выглядела еще вчера, 6 июня.
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