Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице Баррикадная









Сегодня, 7 июня, за несколько часов в рабочем поселке Городище региональный оператор очистил от мусора контейнерную площадку, которая еще вчера была похожа на огромную свалку. Как сообщает V102.RU, сотрудники ООО «Ситиматик Волгоград» прислали в редакцию фотографии, на которых видно, что от мусорных завалов здесь не осталось и следа. Контейнерную площадку на улице Баррикадная вычистили и привели в надлежащее состояние.

Накануне вечером информагентство сообщало о впечатляющей по своим масштабам свалке , которую местные жители увидели на улице в рабочем поселке Городище, что недалеко от Волгограда.

В администрации поселка и региональный оператор по обращению с ТКО объясняли все сложностями, которые привели к срыву графиков вывоза мусора с контейнерных площадок.

Так контейнерная площадка выглядела еще вчера, 6 июня.