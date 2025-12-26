Как будут работать почтовые отделения в Волгоградской области на каникулах





«Почта России» опубликовала график работы отделений Волгоградской области в преддверии длительных новогодних каникул. Как сообщили в региональном управлении организации, 30 декабря и 6 января большинство почтовых отделений в Волгоградской области закончат работу на час раньше.

31 декабря, 1, 2 и 7 января – это выходные дни для большинства отделений. Почтальоны не будут разносить корреспонденцию в виде писем и печатных изданий.

3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 января почтовые отделения в Волгоградской области будут функционировать в обычном режиме.



Жителям региона напоминают, что пенсии и пособия они получат по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. V102.RU сообщало ранее, что в новогодние праздники почтальоны начнут доставлять пенсии и соцвыплаты уже с 3 января 2026 года с учётом графика работы почтовых отделений.



В «Почте России» обратили внимание, что для некоторых почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.



