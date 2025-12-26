34 БПЛА сбили военные над Волгоградом 26 декабря

Рекордное количество украинских беспилотников было уничтожено в небе Волгоградской области в течение ночи 26 декабря. По данным Минобороны, военные отбили атаку 34 БПЛА. Всего в регионах России уничтожили 77 беспилотников, большая часть пришлась на волгоградский регион. Также было сбито 23 беспилотника в Ростовской области, 5 – в Калужской, 5 – в Крыму, 3 – в Московской области, в том числе 1, летевший на столицу, 3 – над акваторией Черного моря.
Силы ПВО уничтожили также 2 БПЛА в Белгородской области, 1 – в Воронежской и 1 – над акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Волгоградской области заявил об отражении ночной атаки БПЛА на регион и сообщил об отсутствии повреждений и пострадавших на тот момент.