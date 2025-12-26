В Волгоградской области руководитель СК Василий Семенов отмечает 58-летие





В Волгограде 26 декабря руководитель СУ СК России Волгоградской области СК Василий Семенов отмечает день рождение. Генерал-лейтенанту юстиции исполнилось 58 лет.

Офицер родился в 1967 году в Красноярском крае. После окончания юридического факультета служил в местных органах прокуратуры. За годы работы в надзорном ведомстве прошёл по всей карьерной лестнице, начиная от должности рядового следователя районной прокуратуры и заканчивая должностью заместителя республиканского прокурора.

После реформы и разделения СК и прокуратуры Василию Семенову в 2007 году довелось заново выстраивать работу обособленного надзорного органа в республике Адыгее. Впоследствии он был повышен до заместителя ГУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. С 2015 года генерал-лейтенант возглавил региональное управления СК России по Астраханской области, а в 2018 году был назначен руководителем управления по Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям в адрес Василия Ивановича.

Фото из архива ИА «Высота 102»