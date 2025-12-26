Накануне, 25 декабря, в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО местного жителя. Печальную новость сообщили в администрации Новоаннинского района.
Алексею Двужилову было 47 лет. Он родился в хуторе Вихляевский, окончил 9 классов, потом отслужил срочную. 12 февраля 2025 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, а 30 апреля при выполнении боевой задачи он погиб. У Алексея Двужилова остались мама, жена и несовершеннолетняя дочь.
Похоронили героя в хуторе Борисовский.