Затянут пояса? Траты на чиновников и депутатов на 2026 год заморозили в Волгоградской области





Расходы на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих городских округов, районов и сельских поселений в следующем, 2026 году, останутся на уровне 2025-го. Как следует из опубликованного администрацией Волгоградской области документа, в частности, на функционирование органов власти Волгограда на следующий год предусмотрен 1 миллиард 689 миллионов 652 тысячи рублей.

Для Волжского в 2025 году выделили 549 миллионов 102 тысячи. В Камышине содержание чиновников и депутатов обойдется в 177 миллионов 581 тысячу рублей, в Михайловке – 137 миллионов 625 тысяч, во Фролово и Урюпинске - 63 миллиона 89 тысячи.



Из районов Волгоградской области больше всего средств на обозначенные цели получат Городищенский, Среднеахтубинский, Калачевский и Палласовский. Например, Городищенскому и Среднеахтубинскому выделят 89 миллионов 165 тысяч рублей. Фроловский, Чернышковский, Алексеевский, Даниловский и некоторые другие районы на содержание депутатов и чиновников могут потратить 47 миллиона 62 тысячи рублей. Котовскому, Еланскому, Ленинскому, Светлоярскому районам, согласно нормативам, выделят по 66 миллионов 875 тысячи рублей. Самая маленькая сумма на содержание сельских чиновников составит 3 миллиона 191 тысячу рублей.

Всего на эти цели в 2026 году из регионального бюджета выделят 4 миллиарда 629 миллионов 417 тысяч рублей.

Напомним, в 2025 году расходы на содержание чиновников и депутатов были увеличены в связи с индексацией окладов, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.



Однако в этом году запланированное с 1 октября 2025 года повышение зарплат чиновников было отменено. Региональные власти приостановили также до 2027 года ежегодную индексацию денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности.



Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 2 миллионов рублей (в прошлом году было 1,5 млн), мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.





