В Волгограде и области снята 7-часовая угроза БПЛА

В Волгограде и области снят режим беспилотной опасности, который действовал около 7 часов. Угроза беспилотников была объявлена 25 декабря в 22-07 ч. Опасность сохранялась до 5-33 ч. 26 декабря. Около полуночи был закрыт аэропорт, который возобновил работу 26 декабря в 5-29 ч.
Ночью губернатор Волгоградской области сообщил, что подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отражали террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На 00.23 ч. пострадавших и повреждений объектов не было.