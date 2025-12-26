Общество

В Волгограде и области снята 7-часовая угроза БПЛА

Общество 26.12.2025 05:46
В Волгограде и области снят режим беспилотной опасности, который действовал около 7 часов. Угроза беспилотников была объявлена 25 декабря в 22-07  ч. Опасность сохранялась до 5-33 ч. 26 декабря. Около полуночи был закрыт аэропорт, который возобновил работу 26 декабря в 5-29 ч.

Ночью губернатор Волгоградской области сообщил, что  подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отражали террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На 00.23 ч. пострадавших и повреждений объектов не было.

