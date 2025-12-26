Общество

Во сколько обойдется волгоградцам «селедка под шубой» к Новому году

26.12.2025
Селедка под шубой уже многие годы остается у россиян одним из главных блюд на новогоднем столе. Редакция ИА «Высота 102» подсчитала, во сколько обойдется этот салат жителям Волгограда под конец 2025 года. 

Рецепт

Для салата потребуется 400 граммов сельди, 300 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов свеклы, 100 граммов лука, 4 яйца и 100 граммов майонеза. 

Необходимо отварить свеклу, морковь, картофель, лук и яйца. Отварную свеклу, яйца, картофель и морковь необходимо натереть на терке, а лук нарезать мелкими кубиками. После подготовленные продукты выложить слоями и смазать майонезом: 

1 слой: селёдка (филе солёной сельди режется мелкими кубиками).

2 слой: лук (нарезается мелкими кубиками).

3 слой: картофель отварной (натирается на крупной тёрке). (Можно выложить картофель первым слоем.)

4 слой: морковь отварная (натирается на тёрке).

5 слой: яйца отварные (натираются на тёрке).

6 слой: свекла отварная (натирается на тёрке).

После салат должен пропитаться в холодильнике несколько часов. 

Во сколько обойдется салат для волгоградцев

В среднем стоимость набора продуктов для салата в Волгограде под конец складывается следующим образом: килограмм картофеля волгоградцам обойдется в 60 рублей, моркови в 40 рублей, десяток яиц 85 рублей, свекла в 34 рублей, лук в 43 рублей, сельдь 400 граммов в 280 рублей, а пачка майонеза 400 мл – 190 рублей.  

Исходя из перечисленных цен, стоимость одной порции салата «Селедки под шубой» обойдется волгоградцам в 403 рубля: картофель – 18 рублей; морковь – 10 рублей; яйца – 34 рубля; сельдь – 280 рублей ; лук – 4 рубля; свекла – 10 рублей; майонез – 47 рублей. 

Изображение создано при помощи ИИ

