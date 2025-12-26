В Волгограде из-за снега цены на такси взлетели в два раза





Жители Волгограда массово жалуются на агрегаторов такси, которые взвинтили цены из-за выпавшего снега. Как уточняют волгоградцы, стоимость поездки к данному часу выросла практически в два раза.

— Доехать из Краснооктябрьского района в центр города стоит больше 500 рублей, — заявляют читатели V102.RU.

Уже сейчас серьезные заторы фиксируются на участках дороги на улице Рокоссовского, а также Рабоче-Крестьянской в Центральном районе города. В Ворошиловском районе пробки фиксируются на улице Елецкой и пересечении улиц Ардатовской и Череповецкой.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали сильный снегопад в отдельных районах региона 26 декабря с 9:00. С этого же времени действуют предупреждения о метели и гололёде. Одновременно специалисты сообщают об угрозе обледенения. Опасность по всем трём оповещениям сохранится вплоть до 19:00.