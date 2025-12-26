РПН предупредил волгоградцев об опасности «левой» незамерзайки





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области предостерегли владельцев автомобилей об опасности приобретения стеклоомывающей жидкости в нелегальных точках продажи. Также не стоит покупать «незамерзайку» с нечитаемыми этикетками или без сопроводительных документов.

В ведомстве напомнили, что этикетка незамерзающей жидкости в обязательном порядке должна содержать сведения о наименовании продукции, её изготовителе с указанием юридического адреса, назначении, составе, соответствии техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроках годности, мерах предосторожности. На незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации.



Использование опасной жидкости может повлечь ухудшение самочувствия – головокружение, тошноту, ухудшение зрения, так как в «левой» продукции содержится метиловый спирт. Это яд, поражающий нервную и сосудистую системы, зрительные нервы.





