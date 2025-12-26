В Волгограде коммунальщики мобилизуют силы для борьбы со снегопадом





26 декабря в Волгограде на борьбу со снегопадом мобилизовали специализированную технику. По информации мэрии, городские службы приступили к механизированной обработке дорог во всех районах областного центра.

- Обработка автомобильных проездов ведется силами МБУ «Северное» и МБУ «Южное» – комбинированные дорожные машины наносят реагент на проезжую часть, что препятствует образованию снежного наката. Помимо песко-соляной смеси на ряде участков используется жидкий реагент – раствор бишофита, - сообщили в мэрии.

Отдельное направление работы коммунальных служб — это тротуары. Часть из них также расчищается и обрабатываются с помощью спецтехники, часть вручную.

Во внутридворовых пространствах обработка пешеходных зон возложена на плечи УК. В случае, если коммунальщики халтурят, выполняя эту работу, в администрации советуют обращаться в муниципальную жилищную инспекцию. Сделать это удобнее всего через мобильное приложение «Госуслуги. Дом».

Отметим, на текущий момент власти сообщают, что сохраняется запас дорожных бригад. Специалисты мобилизованы и готовы в любой момент усилить работающую в городе группировку коммунальной техники.