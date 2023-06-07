



В Волгограде обманутые клиенты продавца кирпичей Алексея Мешкова, которые заказывали у него материалы для стройки, боятся, что предприниматель избежит наказания. Как сообщили V102.RU волгоградцы, последний раз их вызывали к следователю полгода назад.

- По уголовному делу абсолютная тишина. Сами звоним и спрашиваем, когда уголовное дело передадут в суд. Следователь каждый раз обещает, что скоро, но даты постоянно переносятся. В последний раз сказал, что до конца года. Он говорит, что один, а дел у него много. Вот только нам как быть? Денег Мешков нам не возвращает, спокойно живет себе на воле и, получается, что совершенно безнаказанно, - говорят обманутые волгоградцы.

Они по-прежнему общаются в группе, которую создали еще в 2022 году, когда дежурили у офиса Мешкова, пытаясь вернуть свои деньги за кирпич, который предприниматель им так и не поставил. Сейчас в ней состоит больше трех десятков человек.

Как ранее сообщало информагентство, генеральный директор ООО «Кайман» Алексей Мешков заключал с гражданами договоры на поставку продукции с российских кирпичных заводов, но свои обязательства не выполнил. После многочисленных заявлений обманутых им клиентов, отделом полиции Советского района УМВД по городу Волгограду в октябре 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Тогда сообщалось, что потерпевшими по уголовному делу проходят 25 граждан, которым причинен материальный ущерб на сумму, превышающую 11 миллионов рублей. Клиенты перечислили Мешкову от 4 тысяч до нескольких миллионов рублей за стройматериалы, но договоры продавцом не исполнялись.

Офис Мешкова долгое время работал на стройбазе в Советском районе Волгограде. Как ранее сообщалось, у всех пострадавших накопилось уже солидное досье на коммерсанта: расписки, квитанции, счета, фотографии, записи телефонных разговоров, переписки в месенджерах и многое другое. Однако это им пока не помогло вернуть свои деньги.





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