В Волжском племянник тайно оформил на дядю микрозайм

В городе Волжском Волгоградской области перед судом предстанет 31-летний местный житель, который тайно от родного дяди оформил на него микрозайм.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Расследование завершено и дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд.

По данным следствия, волжанин, который был неоднократно судим, пришел в гости к 44-летнему родственнику. Племянник тайком сфотографировал документы дяди и через интернет взял на него микрозайм на сумму 20 тысяч рублей. Через несколько месяцев ничего не подозревавшему мужчине стали поступать звонки с требованием погасить задолженность. Дядя пришел в полицию и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что кредит на мужчину оформил его родственник. Племянник во всем сознался. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.