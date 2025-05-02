Расследования

В Волжском племянник тайно оформил на дядю микрозайм

Расследования 02.05.2025 10:55
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02.05.2025 10:55


В городе Волжском Волгоградской области перед судом предстанет 31-летний местный житель, который тайно от родного дяди оформил на него микрозайм. 

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана). Расследование завершено и дело направлено для рассмотрения в Волжский городской суд. 

По данным следствия, волжанин, который был неоднократно судим, пришел в гости к 44-летнему родственнику. Племянник тайком сфотографировал документы дяди и через интернет взял на него микрозайм на сумму 20 тысяч рублей. Через несколько месяцев ничего не подозревавшему мужчине стали поступать звонки с требованием погасить задолженность. Дядя пришел в полицию и написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что кредит на мужчину оформил его родственник. Племянник во всем сознался. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы.

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