



Почти каждый второй россиянин (47%), узнав о негативном воздействии предприятия на окружающую среду, готов снизить потребление его продукции или вовсе отказаться от неё. При этом среди молодёжи показатель выше (58%). Такие данные получила СберСтрахование в ходе опроса.

Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в первую очередь склонны изменить своё мнение о компании в зависимости от её экологической политики: 69% готовы сократить покупки товаров у производителей, не заботящихся об окружающей среде.

При этом 56% респондентов будут лучше относиться к компании, если узнают, что она, наоборот, предпринимает меры для защиты природы. Среди молодёжи этот показатель оказался выше: 76% россиян в возрасте 18-30 лет формируют положительное отношение к предприятию в зависимости от его экологичности.

Что касается конкретных действий, россияне считают, что экологичные компании должны использовать переработанные материалы в производстве (так ответили 41% респондентов), снижать потребление бумаги и пластика (32,3%), проводить специальные акции (20,4%), а также внедрить раздельный сбор отходов (13,3%).

Россияне и сами заботятся об окружающей среде: используют общественный транспорт вместо личного (ответ 83,2% респондентов), многоразовые тары для снижения потребления пластика (40,8%), экономят воду и электричество (17,3% и 17,1%) и сортируют мусор (5,8%).

-Исследования показывают, что россияне обращают внимание на экологичность компаний. Российский бизнес, в свою очередь, начал всё больше осознавать ответственность в своём влиянии на окружающую среду. Аварии с негативными последствиями для природы могут произойти на любом предприятии — как крупном, так и небольшом. Такие инциденты невозможно предсказать, как и их масштаб и последствия. Поэтому возможность переложить потенциальные затраты на ликвидацию экологических ЧП на страховую компанию — эффективный инструмент для бизнеса. СберСтрахование предлагает своим клиентам возможность защитить себя от таких рисков, - комментирует Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования.

Исследование проводилось в мае 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).



