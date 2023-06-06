Волжане провели уборку на территории Волго-Ахтубинской поймы





Субботник на территории поймы вдоль реки Ахтуба прошел в первые дни лета. В Волжском совместно с работниками «Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма »наводили порядок сотрудники филиала пивоваренной компании AB InBev Efes.





Мероприятие состоялось в рамках экологической акции «Вода России», которую сотрудники завода поддерживают уже более 10 лет. Это уже традиционное участие в уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата Волго-Ахтубинской поймы – часть социальных обязательств компании, которая работает над уменьшением негативного влияния на окружающую среду, поддерживает местные сообщества и продвигает экологичный образ жизни среди сотрудников.





В этом году волжские пивовары очистили берега реки, собрав более тридцати мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Проведение экологических мероприятий продолжилось 5 июня, когда в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды сотрудники предприятия провели теоретические занятия в своих подразделениях, на которых презентовали отчеты по рациональному потреблению воды, сокращению потребления электроэнергии, выбросов углекислого газа.





-Мы реализуем в городах присутствия ряд экологических проектов, направленных на сохранение природных ресурсов и бережное отношение к окружающей среде. Экологические субботники – традиционные мероприятия для всех заводов компании, которые дают возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать благоприятным изменениям, – отметил исполнительный директор Волжского завода «АБ ИнБев Эфес» Игорь Гайдым.





Напомним, что ранее в апреле, в рамках весеннего месячника по благоустройству города Волжского, пивоварами Волжского были высажены молодые сосны, бирючина и гортензия в парке «Гидростроитель» и приведена в порядок парковая зона вдоль улицы Пушкина.







