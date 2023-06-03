Спецоперация на Украине 03.06.2023 08:50
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03.06.2023 08:50
Военную смекалку в ходе боя проявили офицер и сержант из 255-го гвардейского мотострелкового полка, мобилизованные из Волгоградской области. Как передает V102.RU, о подвиге бойцов сообщает Соловьев Live.
Как сообщил один из мобилизованных, он из города Фролово Волгоградской области, где до мобилизации работал системным администратором.
Все произошло в ходе боя, который длился несколько часов под огнем вражеской артиллерии.
- Мы вдвоем пошли штурмовать, занимать новые позиции, - рассказал федеральным журналистам мобилизованный волгоградец. – После продолжительного боя, я думаю, у них бк (боекомплект – ред.) был тоже на исходе, я прекратил огонь и предложил им сдаться, либо взорвем этот опорник гранатометом.
Пленным пообещали медицинскую помощь, они согласились. В итоге волгоградцам удалось захватить опорный пункт и пленить четверых украинских военных.
В пресс-службе группировки «Юг» федеральным изданиям уточнили, что сейчас готовятся документы для представления обоих солдат к награде.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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