В Волгограде промышленный гигант поделился опытом экомодернизации

В Волгограде состоялось заседание Экологического совета при Волгоградской областной думе. Как сообщает V102.RU, в ходе встречи были затронуты вопросы реализации экологических мероприятий крупнейшими промышленными предприятиями Волгоградской области.

В регионе работают более 70 промышленных предприятий, деятельность которых наносит негативное воздействие на экологию, но переход на наилучшие доступные технологии (предусматривающие обеспечение устойчивого роста, технологического обновления и экологизации промышленности, — Прим. ред.) осуществляют в Волгоградской области четыре крупных предприятия.

На промышленной площадке одного из них — ООО «Лукойл-Волгограднефтепеработка» — в Красноармейском районе Волгограда побывали представители Экосовета и рабочей группы. Первый заместитель генерального директора компании — главный инженер Павел Наумов рассказал о том, какой путь был пройден предприятием в сфере модернизации производства с целью снизить нагрузку на экологию.

— Активное развитие и техническое перевооружение завода началось с момента вхождения в состав компании ЛУКОЙЛ.В начале этого года завершена реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5. Мы уже третий год являемся самым эффективным предприятием по нефтепереработке в ЛУКОЙЛе, — отметил Наумов. — За эти годы модернизированы установка по гидроочистке дизельного топлива, введен в эксплуатацию комплекс глубокой переработки вакуумного газойля, что позволило снизить нагрузку на окружающую среду. Введен в эксплуатацию новый масляный комплекс.





Павел Анатольевич также подчеркнул, что предприятие не планирует останавливаться на достигнутом.

Рассказал главный инженер и о новом центре управления производством, который является «мозгом» всей производственной цепочки от приемки сырья до выдачи готовой продукции. Цифровизация и визуализация позволяют в режиме реального времени отслеживать все процессы в компании, оперативно реагируя на возникающие изменения, что повышает эффективность управления.

— Очень важно исполнять те задачи, которые ставит перед нами руководство нашей страны. Это касается, в том числе и снижения негативного воздействия на воздух. В связи с этим в нашем регионе есть необходимость переходить на наилучшие доступные технологии сложным предприятиям, в числе которых и ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Мы уже были здесь несколько лет назад, сейчас заметно, что здесь проведена очень масштабная модернизация. Завершен проект по ликвидации советских шламонакопителей, — подчеркнула председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране окружающей среды и природопользованию Ирина Соловьева.





Также Ирина Анатольевна обратила внимание, что в компании большое внимание уделяется озеленению территории и созданию санитарно-защитной зоны. В честь Всемирного дня окружающей среды на территории ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» участники экологических слушаний заложили памятный камень и высадили платановую аллею. Эти деревья считаются долгожителями — их возраст может достигать 2000 лет.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»