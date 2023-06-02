На трассе Волгоград-Москва девочка на ВАЗ-2111 устроила ДТП с четырьмя пострадавшими

Происшествия 02.06.2023 20:27
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02.06.2023 20:27
В Новониколаевском районе несовершеннолетний подросток без прав совершила ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 2 июня 2023 года в 3-25 час. на 683 км ФАД Р-22 «Каспий» «ВАЗ-2111», за рулем которого находилась -девочка-подросток, двигаясь в сторону Волгограда со стороны Тамбова, столкнулся с попутным автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего жителя Калмыкии. В результате ДТП несовершеннолетняя, 34-летний и 28-летние пассажиры автомашины «ВАЗ», 62-летняя пассажирка иномарки с травмами доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. В отношении лиц, допустивших несовершеннолетнюю до управления транспортом, будут приняты законные меры реагирования, пояснили в главке.Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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