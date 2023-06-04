Общество

«Из-за дождей могут пойти на второй круг»: когда в Волгоградской области завершится нашествие мошки

Общество 04.06.2023 08:41
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04.06.2023 08:41


На уходящей неделе Волгоградская область оказалась во власти мошки. Черные тучи насекомых заполонили улицы города, заставив горожан сократить время прогулок и добавить к привычному парфюму стойкие ароматы ванили и гвоздики. Когда надоедливый гнус покинет регион и что может спровоцировать его второе пришествие, выясняли корреспонденты V102.RU. 

— В этом году начало весны было ранним. Но прохладный май во многом выровнял ситуацию, — рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии Денис Солодовников. — Личинки мошки зимуют в руслах рек, они требовательны к качеству воды и содержанию в ней кислорода. Их развитие начинается по мере прогрева воды в мае. До нужных им отметок вода согревается после прекращения повышенных пропусков воды на ГЭС и завершения половодья. На днях оно как раз прекратилось, приток холодной воды уменьшился, и температура воды в Волге стала расти. 


По мнению специалистов, нелюбимый волгоградцами сезон пройдет без аномалий. Накрыв регион густым облаком в конце мая, мошка ослабит свои «объятия» ориентировочно в концу июня. 

— Специальными исследованиями выявлено, что численность мошки существенно возрастет на следующий год после аномально мощных и длительных половодий, — добавляет Денис Солодовников. — Но в последние годы параметры половодья на Волге были вполне рядовыми, поэтому ожидать особого засилия насекомых не стоит. 


Могут ли полчища гнуса пойти на второй круг? Главный ихтиолог Волгоградской области Сергей Яковлев напоминает, что жизнь летающих кровопийц напрямую зависит от июньской погоды. 

— Первая волна мошки длится в среднем три-три с половиной недели. То есть ориентировочно насекомые задержатся в регионе до конца июня. Если же первый месяц лета будет дождливым, и в ериках Волго-Ахтубинской поймы поднимется уровень воды, появится вероятность второго вылета мошки. А вот при сухой жаркой погоде шансы на ее возвращения будут ничтожно малы, — комментирует главный ихтиолог Нижне-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев. — В целом же в этом году не было никаких отклонений. Средний паводок, залитие — даже чуть ниже среднего, кардинальных погодных изменений тоже не происходило. Поэтому мы не предполагаем коренного изменения ситуации. 

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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