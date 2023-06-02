Расследования

В Волгограде бенефициар ООО «Эльмонт» уличен в многомиллионных махинациях с госконтрактами

Расследования 02.06.2023 06:00
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02.06.2023 06:00

 

В Волгограде исполнителя госконтрактов по капитальному ремонту средней школы №67 и фасадов областного онкодиспансера уличили в многомиллионных махинациях. По информации прокураты Волгоградской области, в общей сложности подрядчик присвоил  порядка 23 млн рублей. 48-летний руководитель стройфирмы обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, фирмой обвиняемого в рамках реализации муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту МОУ «Средняя школа № 67 Дзержинского района Волгограда» в июне 2020 года получен авансовый платеж в сумме более 15,5 млн рублей. При этом фактически работы на сумму более 5,6 млн рублей выполнены не были, – сообщила обстоятельства преступления официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – Аналогичным образом стройфирма не выполнила оплаченные заказчиком работы на сумму более 18 млн рублей в рамках госконтракта на капремонт фасадов и кровли Волгоградского областного онкодиспансера. 

В связи с нарушением сроков и ненадлежащим качеством выполненных работ впоследствии контракты с организацией обвиняемого расторгнуты по инициативе заказчиков. 

Работы на указанных объектах завершены силами новых подрядчиков, – сообщают в прокуратуре региона. – Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признает.

Проверив материалы уголовного дела, прокурор региона Денис Костенко счел собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Руководителю коммерческой организации грозит до 10 лет лишения свободы. Рассматривать уголовное дело будет Дзержинский районный суд Волгограда. 

Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет об ООО «Эльмонт» – волгоградской компании, которая, по данным системы «СПАРК», была зарегистрирована в Волгоградской области в 2001 году, а в феврале 2022 года признана банкротом. Обвиняемым по делу проходит бенефициар организации Анатолий Волков, ранее руководивший или владевший 17-ю компаниями в разных регионах России – от Ямало-Ненецкого автономного округа до Москвы. 

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