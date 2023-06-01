Расследования

Семьи участников СВО и переселенцев из Донбасса получили подарки в Волгограде

Расследования 01.06.2023 19:36
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01.06.2023 19:36


Волгоградское отделение Российского детского фонда 1 июня приняло участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Международному дню защиты детей. Как сообщает ИА «Высота 102», подарки по случаю праздника от детфонда получили многодетные семьи участников спецоперации, а также переселенцы сиз Донбасса, проживающие в пункте временного размещения. 

На площадке Центра соцзащиты населения по Дзержинскому району прошел праздник, который посетила председатель регионального отделения Детфонда, депутат облдумы Ирина Соловьева. Ребята получили в подарок спортивные мячи, наборы для творчества, канцтовары и познавательные журналы, которые издает фонд.

В ПВР на территории Ворошиловского района на сегодня проживают десятки семей из Донбасса. С большинством из низ детфонд уже больше года сотрудничает и оказывает поддержку. 


– Приятно видеть улыбки детей, слышать их смех. Мы знаем, как нелегко сейчас приходится близким наших бойцов и тем, кто вынужденно покинули свои дома и сейчас находятся в нашем регионе. Мы вместе, никого не оставим в беде и все трудности обязательно преодолеем, – сказала Ирина Соловьева по итогам поездки. Она также поблагодарила партнеров Детского фонда и активных граждан за содействие в реализации благотворительных программ.

Подарки ко Дню защиты детей получили также подопечные общественной организации «Совет многодетных родителей Дзержинского района», с которым Детский фонд сотрудничает много лет. Ранее, напомним, презенты от благотворительной организации были направлены в подшефные центры оказания помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Учреждения находятся в Волжском, Новоаннинском, Серафимовичском и Камышинском районах. 

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