Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Волжском сегодня, 30 мая, зафиксировали небывалый наплыв грузовых машин регионального оператора «Ситиматик Волгоград». На подъезде к объекту выстроились гигантские пробки, которых ранее здесь не отмечалось.





– С 7.30 на мусоросортировочном комплексе в Волжском выстроился огромный поток машин «Ситиматик Волгоград», среди которых спецтехника, которая по логистике ранее направляла отходы на аналогичный объект в Светлом Яру. Таких машин порядка 15, которые не должны везти сюда отходы. Завтра мы ожидаем приезд на мусоросортировочный комплекс представителей федеральных структур, поэтому можем предположить, что такой ажиотаж создан регоператором искусственно с целью дискредитации работы МСК, –прокомментировали ситуацию в ООО «Индустрия чистоты», которая эксплуатирует этот объект.

На данный момент 37 мусоровозов уже принято. В очереди находятся еще 30 грузовиков.

– Сбоев в функционировании предприятия не фиксировалось, весовая и мусоросортировочная линия работают в штатном режиме, – подчеркивают на мусоросортировочном комплексе.

Напомним, что ранее региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик Волгоград» обвинял операторов мусоросортировочных комплексов в том, что они сократили время работы с 8 до 6 часов. Сами операторы поясняли, что были вынуждены это сделать, так как «Ситиматик Волгоград» не выполняет свои обязательства по оплате услуг мусоросортировочных комплексом и полигонов, расположенных в Волгоградской области. По последним даны, общая сумма задолженности ООО «Ситиматик-Волгоград» перед операторами мусоросортировочных комплексов и полигонов составляет 486,2 млн. рублей. Ранее сообщалось, что региональный оператор фактически полностью устранился от уплаты текущих платежей, продолжал увеличивать размер задолженности. В ООО «Ситиматик Волгоград» свои долги объясняет действующей в регионе тарифной политикой, которую считает невыгодной для своей работы.

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