В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингом

Происшествия 29.05.2023 12:58
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29.05.2023 12:58
Управление МВД по Волжскому Волгоградской области устанавливает местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней. Как сообщили V102.RU в городском УМВД, 13-летняя Анастасия Царева 25 мая ушла из дома по ул. Нариманова и до настоящего времени не вернулась.
Приметы несовершеннолетней: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см., худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые. Была одета в бежевую рубашку, брюки черные, белые кроссовки. Особые приметы - пирсинг в носу и в левой брови.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам полиции:
8 (8443) 51-15-35- дежурная часть отдела полиции № 3 Управления МВД России по городу Волжскому или 02;
+7 927 251 90 59 - сотрудник полиции.
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