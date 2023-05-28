В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонии

В Жирновском районе Волгоградской области задержали браконьеров с солидным уловом рыбы. Как сообщает V102.RU, незаконная рыбалка может потянуть на два года колонии.

— На левом берегу реки Медведица в 253-х метрах западнее от рабочего поселка Красный Яр гражданин С. осуществлял добычу четырьмя ставными сетями с использованием лодки ПВХ, что является нарушением Правил рыболовства, — пояснили информагентству в Азово-Черноморском ТУ Росрыболовства.





Ущерб от рыбалки вне закона составил 117 960 рублей. В ходе рейда изъяты 122 рыбины: 21 плотва, семь лещей, один судак, одна щука, 92 густеры общим весом 21,5 килограмма.

— Материалы дела, с признаками ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) будут переданы в ОМВД России по Жирновскому району Волгоградской области, — добавили в ведомстве.

В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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