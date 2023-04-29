Общество

В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбы

Общество 29.04.2023 15:18
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29.04.2023 15:18


В ходе очистки водоемов Волгоградской области от брошенных сетей обнаружено большое количество рыбы. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, в апреле текущего года было проведено шесть таких мероприятий в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области.
- В результате траления из водоемов извлечено 404 фрагмента брошенных орудий лова, в которых оказалось 344 экземпляров водных биологических ресурсов общим весом 818 килограммов, - сообщили в управлении.
Рыба, которая незначительно пострадала от пребывания в сетях, была выпущена обратно в естественную среду обитания.
Специалисты поясняют, что очистка водоемов от брошенных сетей проводится регулярно с целью спасения рыбы и беспрепятственного ее прохода к местам нереста.
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства

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