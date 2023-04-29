В брошенных сетях в Волгоградской области нашли 818 кг рыбы





В ходе очистки водоемов Волгоградской области от брошенных сетей обнаружено большое количество рыбы. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, в апреле текущего года было проведено шесть таких мероприятий в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области.

- В результате траления из водоемов извлечено 404 фрагмента брошенных орудий лова, в которых оказалось 344 экземпляров водных биологических ресурсов общим весом 818 килограммов, - сообщили в управлении.

Рыба, которая незначительно пострадала от пребывания в сетях, была выпущена обратно в естественную среду обитания.

Специалисты поясняют, что очистка водоемов от брошенных сетей проводится регулярно с целью спасения рыбы и беспрепятственного ее прохода к местам нереста.

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства



