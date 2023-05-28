Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткой

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельной аварии с маршруткой в Советском районе Волгограда мужчины и девушки. Как сообщает V102.RU, пассажиров микроавтобуса доставили в больничный комплекс.

Как отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области, пострадавшие в ДТП продолжают лечение в больнице № 25.

— Женщина 26 лет в состоянии средней степени тяжести находится в отделении сочетанной травмы, — добавили в облздраве. — Мужчина, 41 год, в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что смертельная авария с маршруткой № 23А произошла накануне в Советском районе Волгограда недалеко от остановки «Зеленое кольцо». В результате погиб один человек. ИА «Высота 102» публиковало сам момент удара маршрутки в столб и опроса водителя.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области