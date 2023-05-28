Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в Волгограде

Полиция опубликовала видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в Советском районе Волгограда, произошедшего накануне на проспекте Университетском в 19.20 напротив автобусной остановки «Зеленое кольцо». Как ранее сообщало V102.RU, в маршрутке, налетевшей на столб, скончался мужчина-пассажир, еще двое человек попали в больницу.

По предварительной информации регионального главка МВД, водитель микроавтобуса Peugeot потерял управление и наехал на линию электропередач. Автобус в тот вечер находился не на маршруте. Вскоре появилось видео опроса водителя после смертельного ДТП.

Известно, что находившийся за рулем мужчина возил по своих родственников и приятелей. В салоне нашли бутылки из-под алкоголя. Водителя направили на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. По данным облздрава, с места аварии госпитализировали 26-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области