В Волгоградской области задохнулся двухмесячный малыш

Происшествия 27.05.2023 19:49
0
27.05.2023 19:49
Трагический случай произошел в хуторе Долгий Урюпинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, накануне здесь скончался двухмесячный ребенок.По предварительной версии, малыш задохнулся рвотными массами. Мама ребенка совсем молодая – ей 22 года. Редакция выясняет подробности происшествия в СУ СК по Волгоградской области.
В поселке Горьковский в Волгограде нашли тело голого мужчины27.05.2023 16:06
Происшествия 27.05.2023 16:06
Под Волгоградом 4-летнего ребенка ударило током27.05.2023 11:33
Происшествия 27.05.2023 11:33
В Волгоградской области двое 8-летних детей попали под колеса машин27.05.2023 09:36
Происшествия 27.05.2023 09:36
На трассе Волгоград-Москва Lexus насмерть сбил мужчину на мопеде27.05.2023 09:17
Происшествия 27.05.2023 09:17
ГСУ: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП 12 марта26.05.2023 15:14
Происшествия 26.05.2023 15:14
В Волгоградской области «Лада» перевернулась на крышу после жесткого ДТП с Kia Optima26.05.2023 10:22
Происшествия 26.05.2023 10:22
Урюпинск заливает дождями: ураган снес крышу магазина26.05.2023 07:38
Происшествия 26.05.2023 07:38
В Волгоградской области госпитализировали женщину после укуса гадюки25.05.2023 22:19
Происшествия 25.05.2023 22:19
Жильцы дома в Волжском вызвали полицию из-за подозрительного грохота за стеной25.05.2023 17:35
Происшествия 25.05.2023 17:35
ДТП с автовозом на севере Волгограда попало на видео25.05.2023 16:31
Происшествия 25.05.2023 16:31
«Была очень красивой»: под Волгоградом после падения из окна скончалась мать троих детей25.05.2023 14:03
Происшествия 25.05.2023 14:03
«Прикрыл пока досками»: волгоградец выкопал мину при строительстве дома25.05.2023 13:08
Происшествия 25.05.2023 13:08
«Уже второй за два дня»: в Волгограде во дворе дома водитель сбил 4-летнего ребенка25.05.2023 10:50
Происшествия 25.05.2023 10:50
Водителя кроссовера избили в Волгограде за наезд на ребенка: видео24.05.2023 18:05
Происшествия 24.05.2023 18:05
На московской трассе под Волгоградом дотла выгорела грузовая «Газель»24.05.2023 17:33
Происшествия 24.05.2023 17:33