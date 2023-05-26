Происшествия

ГСУ: в Волгоградской области ищут очевидцев смертельного ДТП 12 марта

Происшествия 26.05.2023 15:14
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26.05.2023 15:14


Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на трассе Волгоград — Котельниково — Сальск, произошедшем 12 марта 2023 года. Как сообщает V102.RU, в результате аварии погибла 35-летняя женщина-пешеход. 

— В производстве следователей находится уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уточняется, что ДТП произошло 12 марта 2023 года в поселке имени Кирова Светлоярского района.  

— По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan государственный номер К 538 АО 134 регион, белого цвета с логотипом на кузове транспортного средства «Яндекс. Еда» примерно в 00.30 напротив дома № 4 по улице Придорожной наехал на 35-летнюю женщину и 38-летнего мужчину, которые шли по дороге в попутном направлении по ходу движения транспортного средства, — добавили в областном главке МВД. — В результате аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, а 38-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Если вы стали очевидцем данного ДТП либо располагаете какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, просьба обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 5, кабинет 37 к старшему следователю по особо важным делам Надежде Андреевне Ануфриевой. Номера для связи: 30-44-21, 30-47-89. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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