



Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») изучили официальные продажи пикапов в апреле 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Оказалось, что их продажи возросли почти втрое – с 445 до 1 265 автомобилей (согласно данным регистраций от компании «Автомаркетолог»). Важную роль в этом сыграло не только увеличение продаж «грузовичков» из Китая, но и заметное расширение «палитры» этого класса автомобилей за счет поставок в Россию новых моделей из США и Японии по каналам параллельного импорта. В текущем году есть хорошие шансы на то, что этот класс автомобилей поставит у нас рекорд по продажам.

Несмотря на то, что в регистрационных документах пикапы нередко относятся к грузовой технике, и даже те из них, которые подходят по категорию «В» в водительском удостоверении, чаще всего обозначены в статистике как коммерческие машины, в жизни в России эти автомобили составляют достойную конкуренцию кроссоверам SUV, но обходятся часто дешевле. Это относится прежде всего к китайским вседорожникам. Кроме того, с открытием каналов параллельного импорта в нашей стране все чаще стали появляться пикапы из США и Японии, которые прежде вообще никогда не поставлялись официальными дистрибьюторами, включая такие новики, как Jeep Gladiator и электрический Hummer EV. Естественно, что такие машины чаще всего обладают многими средствами комфортного вождения, в том числе и АКП.

В этом свете давнему лидеру этого класса автомобилей – UAZ Pickup – все сложнее удерживать лидерство. В апреле было реализовано 286 таких машин. Продажи этой модели редко когда превышали в нашей стране три тысячи «штук» в год. В 2023 г. можно ждать примерно тех же объемов бизнеса. В непосредственной близости по результатам продаж к ульяновскому вседорожнику оказался «китаец» GW Poer: количество сделок по этой машине возросло на порядок (232 а/м; +1 060%). Замкнул тройку лидеров большой «американец» Dodge Ram (144 а/м, +115%): этот автомобиль никогда не поставлялся в Россию официальными дистрибьюторами, и нынешний бизнес развился всецело благодаря самостоятельному импорту.

А вот продажи прежних призеров рейтинга самых популярных пикапов – Toyota Hiluх и Mitsubishi L200 - хотя и растут относительно прошлого года (по 70-90%), но происходит это недостаточно активно. Прежде обе японские марки везли к нам эти машины официально и за год продавали по 2,5-3 тысячи «штук». В свою очередь за GW Wingle, несмотря на весомый рост продаж (+544%), радоваться тоже едва ли стоит – эта модель уходит со сцены. Впрочем, китайский концерн обещает скорую замену, которая должна появится уже летом.

Еще один представитель Поднебесной – JAC T6 (97 а/м, +362 %) - подкупает прежде всего ценой. Его до сих пор можно купить за 2,5 миллиона рублей. Примерно в той же ценовой лиге играет и новичок DFM ZNA (63 а/м в апреле). В конце десятки лучших оказался самый популярный пикап США – Ford F150 и образец выносливости – Toyota Tundra. Нашлось в нашем списке место и совсем экзотическим прежде для России пикапам: Ford Ranger, Toyota Tacoma, GMC Sierra, JAC T8Pro и новинке Jeep Gladiator. И наконец, некие три настойчивых «счастливчика» купили электрический пикап Hummer. На родине за этой машиной второй год стоят многомесячные очереди.

По сути, среди пикапов относительно апреля прошлого года пострадали продажи только Isuzu D-Max. Эту модель довольно тепло приняли на нашем рынке в 2021 году. Но, похоже, что ее доставка из Таиланда, где у японцев расположено основное производство, оказалась в нынешних условиях сильно затруднительна.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

– По итогам апреля 2023 года в России было реализовано 1 265 пикапов. Это почти в три раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. А всего за первые четыре месяца текущего года владельцев обрели 4 292 пикапа, что на 53% превышает результат продаж января-апреля в 2022 г. За последние несколько лет наибольший годовой результат по продаже пикапов в России был показан в 2021 году (10 тысяч а/м). При сохранении нынешней динамики спроса у машин с этим типом кузова есть все шансы, что результат продаж 2022 г. будет превышен в 1,5 раза.

Продажи пикапов по итогам апреля 2023 года



