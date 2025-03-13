Банки предложили новый механизм по защите денег россиян от мошенников





Банки предложили позволить им замораживать средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка.

Так, банками предлагается блокировать на сутки переводы на суммы от 10 до 50 тысяч рублей и на двое суток – суммы свыше 50 тысяч. При подтверждении отправки перевода без согласия клиента деньги будут вновь возращены отправителю.

Также предлагается разрешить банку получателя автоматически блокировать перевод на 48 часов при получении заявления об отправке перевода без добровольного согласия отправителя.