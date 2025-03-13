Федеральные новости

Банки предложили новый механизм по защите денег россиян от мошенников

Федеральные новости 13.03.2025 19:40
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13.03.2025 19:40


Банки предложили позволить им замораживать средства на счете получателя при подозрении на мошеннический перевод. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка. 

Так, банками предлагается блокировать на сутки переводы на суммы от 10 до 50 тысяч рублей и на двое суток – суммы свыше 50 тысяч. При подтверждении отправки перевода без согласия клиента деньги будут вновь возращены отправителю. 

Также предлагается разрешить банку получателя автоматически блокировать перевод на 48 часов при получении заявления об отправке перевода без добровольного согласия отправителя.

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