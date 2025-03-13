В Волгограде пройдет гандбольный турнир сборных в честь 80-летия победы в ВОВ

В Волгограде на «Динамо Арене» с 11 по 13 апреля состоится гандбольный турнир с участием главных женских сборных России и Беларуси, а также российской молодежной команды возрастной категории до 19 лет. Соревнования будут посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.
Каждой команде предстоит сыграть по два матча. По предварительному расписанию, опубликованному на сайте ФГР, откроют турнир основные сборные России и Беларуси 11 апреля в 19-00 ч. На следующий день в 15-00 ч. встретятся главная и молодежная сборные России. 13 апреля в заключительном поединке в 15-00 ч. наша молодежка сыграет с соперницами из Беларуси.
Информация о точном времени начала встреч и билетах на турнир будет сообщена дополнительно. Отметим, гандбольные матчи сборных впервые пройдут на «Динамо Арене» после ее открытия в октябре прошлого года.
Вероятно, на соревнования в Волгограде главный тренер основной сборной России Людмила Бодниева вызовет игроков «Динамо-Синары». Напомним, в мартовском сборе национальной команды в подмосковном Новогорске приняли участие три волгоградские гандболистки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина.
Фото: V102.RU