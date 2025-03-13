В Волгограде вручили паспорт участнику СВО из Германии





В Волгограде сотрудники МВД вручили паспорт гражданина РФ участнику специальной военной операции Владимиру Геронимусу, который вернулся на родину после долгих лет проживания в Германии и сразу заключил контракт с Минобороны. Об этом сообщила 13 марта официальный представитель МВД Ирина Волк.





Владимир Геронимус родился в Свердловской области и в 1993 году эмигрировал в Германию. В 2024 году мужчина вернулся на родину и отправился в зону боевых действий. Супруга и двое детей Владимира также проживают в настоящее время в России.

После получения ранения участник СВО находился в волгоградском госпитале. Тут же он обратился для получения гражданства, которое в короткое время ему было предоставлено сотрудниками МВД.

Видео: Ирина Волк / t.me