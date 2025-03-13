Политолога раздосадовал скорый визит в Волгоград Путина и Лукашенко





В Волгограде в апреле состоится Международный патриотический форум Союзного государства, на котором, как стало известно 13 марта, ожидают глав России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко. И хотя о проведении форума в городе-герое на Волге еще несколько месяцев назад заявил спикер ГД Вячеслав Володин, лишь сегодня предстоящее событие стали активно обсуждать в различных кругах. Не обошлось и без споров. Так, в частности, мнениями в Сети уже обменялись называющий себя политологом Андрей Гусий и член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков.

Отметим, что Гусий несколько лет назад покинул Волгоград и в настоящее время проживает в Краснодаре. Однако волгоградец время от времени виртуально возвращается в город-герой – и всякий раз с порцией критики. Сегодняшняя новость о предстоящем приезде в Волгоград двух президентов политолог не обошел стороной.

– Заслуги губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в этом нет, форум Кремля и федерального уровня. Состояние города, мягко говоря, спорное почти по всем направлениям. Красить траву и наконец-то починить дороги (хотя бы от аэропорта до набережной), убрать мусор – придется. Про возвращение исторических оградок уже все забыли, – так решил прокомментировать событие краснодарский политолог.

Член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков не без иронии ответил на этот пост, подметив пристальное внимание жителя Краснодара к родному городу:

– Вот тянет бывших волгоградцев, тянет вернуться в родной город. И невдомек им, что организация такого масштабного мероприятия международного уровня в первую очередь ложится на плечи местной и региональной власти. Такие визиты согласовывает Администрация Президента, а это значит, там есть полная уверенность, что все пройдет по высшему разряду и город готов к приему высоких гостей. Тем более у нас уже есть опыт проведения ЧМ, Госсовета, праздничных мероприятий, бизнес-форумов, приема федеральных чиновников, которые регулярно открывают новые объекты и контролируют их строительство и тд и тп. Да, у нас не Краснодар, из аэропорта которого из-за вечных пробок нормально не доберешься и где кроме парка Галицкого посмотреть больше нечего. У нас Волгоград где, безусловно, есть еще проблемы. Например, в спальных районах еще нужно порядок навести. Но его будет легче наводить, когда мы начнем любить свой город, а не быть как Андрей Гусий, так как в городе, где он сейчас живет, таких масштабных мероприятий не проводится.

Отметим, что подобного спора, вероятно, могло бы и не быть, если бы оба волгоградца вспомнили слова Вячеслава Володина. В январе спикер ГД в ходе совещания по подготовке Международного патриотического форума Союзного государства, посвященного защите исторической памяти, в котором также принимал участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, объяснил решение о проведении масштабного мероприятия в Волгограде. По его словам, это дань уважения защитникам Сталинграда.

– Это дань уважения защитникам Отечества. Мы не должны допускать попыток переписать историю и обесценить вклад наших солдат и офицеров в Победу над фашизмом, – подчеркивал Володин.