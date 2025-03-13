Федеральные новости

В Волгоградской области могут запретить рекламу гадалок и колдунов

Федеральные новости 13.03.2025 18:47
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13.03.2025 18:47


В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, передает V102.RU. В случае принятия законопроект подобные рекламы будут запрещены по всей России, в том числе и в Волгоградской области.

- Эти практики, включая астрологию, магию, энергетическое «лечение» и гадания, не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества, - высказалась Останина в соцсетях. 

Инициатива по словам председателя комитета направлена на защиту населения от нанесения материального вреда. Так, только в 2024 году мошенники под видом гадалок и колдунов увели более 100 миллиарда рублей у россиян. 

- Люди залезают в кредиты, занимают деньги, платят бешеные суммы такого рода мошенникам для того, чтобы узнать, а вернется ли муж живым из зоны СВО, поступит ли сын куда-то, выйду ли я замуж, будет ли муж мне верен? Речь идет о запрете на рекламу подобных услуг, а не саму деятельность – никто не будет «сжигать ведьм на костре», - пояснила Останина. 

Изображение сгенерировано ИИ

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