ФАС проверит наценки сетевиков на социально значимые продукты





Федеральная антимонопольная служба России проанализирует наценки на 29 категорий продуктов. Об этом 13 марта сообщили на сайте ведомства, передает V102.RU.

Под проверку попадут 36 крупнейших торговых сетей страны и две онлайн-площадки. ФАС проверит сведения о средневзвешенной закупочной и розничной стоимости, объемах закупки и реализации отдельных товаров за февраль.

В 29 категорий продуктов входят товары первой необходимости, а также помидоры, огурцы, сыры и макаронные изделия. В случае обнаружения недобросовестных действий, сотрудники антимонопольной службы обещают пресекать нарушения и принять меры антимонопольного реагирования.