Общество

ФАС проверит наценки сетевиков на социально значимые продукты

Общество 13.03.2025 17:36
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13.03.2025 17:36


Федеральная антимонопольная служба России проанализирует наценки на 29 категорий продуктов. Об этом 13 марта сообщили на сайте ведомства, передает V102.RU. 

Под проверку попадут 36 крупнейших торговых сетей страны и две онлайн-площадки. ФАС проверит сведения о средневзвешенной закупочной и розничной стоимости, объемах закупки и реализации отдельных товаров за февраль.

В 29 категорий продуктов входят товары первой необходимости, а также помидоры, огурцы, сыры и макаронные изделия. В случае обнаружения недобросовестных действий, сотрудники антимонопольной службы обещают пресекать нарушения и принять меры антимонопольного реагирования. 

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