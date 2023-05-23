Происшествия

В Волгограде на проспекте Ленина загорелся автомобиль: видео

Происшествия 23.05.2023 09:54
0
23.05.2023 09:54


В Тракторозаводском районе Волгограда накануне вечером произошло ДТП с последующим возгоранием одного из автомобилей. Как сообщили V102.RU очевидцы, легковушка LADA Vesta протаранила Mercedes и загорелась у обочины.  



— По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем автомашины LADA Vesta двигался по проспекту имени В. И. Ленина, где на пересечении с улицей Дегтярева столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz C 200, который остановился на запрещающий красный сигнал светофора, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.   

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадал водитель LADA. Его с травмами доставили в больницу.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на место ДТП приезжали пожарные расчеты. Вызов был зафиксирован в 21.50. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Михаил Филиппов / vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.05.2023 19:40
Происшествия 22.05.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 14:11
Происшествия 22.05.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 11:51
Происшествия 22.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 10:28
Происшествия 22.05.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 10:14
Происшествия 22.05.2023 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2023 08:58
Происшествия 22.05.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2023 12:41
Происшествия 21.05.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2023 10:37
Происшествия 21.05.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2023 10:18
Происшествия 21.05.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2023 20:40
Происшествия 20.05.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2023 19:35
Происшествия 20.05.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2023 09:46
Происшествия 20.05.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2023 20:07
Происшествия 19.05.2023 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2023 11:03
Происшествия 19.05.2023 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2023 10:02
Происшествия 19.05.2023 10:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:25
СК забрал у полиции дело о поджоге жителем Волгоградской области знакомого мужчиныСмотреть фотографии
10:00
Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на ДонбассСмотреть фотографии
09:57
Губернатор Бочаров ворвался в рейтинг самых популярных в соцмедиа глав регионов РФСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде на проспекте Ленина загорелся автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
У жителя Волгоградской области в кармане взорвался и загорелся смартфонСмотреть фотографии
08:31
В Михайловке в третий раз объявили аукцион на строительство катка за четверть миллиардаСмотреть фотографии
20:55
Росгидромет: в Волгоградской области прогнозируют град и шторм до 25 маяСмотреть фотографии
20:49
Юные волгоградцы собрали комплект медалей по пляжному гандболуСмотреть фотографии
19:40
«Это — ролевые игры»: избивший в эфире девушку треш-стример из Волгограда попал в полициюСмотреть фотографии
18:34
В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожкиСмотреть фотографии
18:06
Дальше – Чечня: в Волгограде отправили в СИЗО сжегшего Коран Никиту ЖуравеляСмотреть фотографии
18:06
В волгоградском регионе продолжается акция за здоровое питание в школе и домаСмотреть фотографии
17:14
Экс-мэра в Волгоградской области заподозрили в афере с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
15:21
«Он год числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили погибшего в Мариуполе Александра КубанцеваСмотреть фотографии
15:12
Из реальности — в мечту. В Волгоградской области открывают уникальный объект агротуризмаСмотреть фотографии
14:11
Под Волгоградом мужчина облил приятеля бензином и поджегСмотреть фотографии
13:41
Арсену Мелконяну отменили приговор по делу об убийстве в Волгограде Романа ГребенюкаСмотреть фотографии
13:02
Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыхаСмотреть фотографии
12:49
Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» о горожанах, начавших свое дело в провинцииСмотреть фотографии
12:29
Под Волгоградом водитель дорожного катка сдал технику на металлСмотреть фотографии
11:51
Экстренные службы опровергли сообщения о взрыве в многоэтажке ВолгоградаСмотреть фотографии
11:29
«Есть украинский след»: в Томске задержаны телефонные мошенники за обман волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный трупСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде ночью в гараже от зарядки сгорел электромобильСмотреть фотографии
10:14
В Михайловке «ВАЗ-2121» врезался в дерево, погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:00
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветерСмотреть фотографии
08:58
В Волгоградской области на обочине перевернулся автомобиль, трое погибшихСмотреть фотографии
08:56
В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозомСмотреть фотографии
08:28
Росводресурсы сворачивают рыбную полку на волгоградском гидроузле с 22 маяСмотреть фотографии
08:08
В Волжском 22 мая организуют поиски пропавшей 22-летней девушкиСмотреть фотографии
 