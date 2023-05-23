В Волгограде на проспекте Ленина загорелся автомобиль: видео

В Тракторозаводском районе Волгограда накануне вечером произошло ДТП с последующим возгоранием одного из автомобилей. Как сообщили V102.RU очевидцы, легковушка LADA Vesta протаранила Mercedes и загорелась у обочины.





— По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем автомашины LADA Vesta двигался по проспекту имени В. И. Ленина, где на пересечении с улицей Дегтярева столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz C 200, который остановился на запрещающий красный сигнал светофора, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии пострадал водитель LADA. Его с травмами доставили в больницу.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на место ДТП приезжали пожарные расчеты. Вызов был зафиксирован в 21.50.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Михаил Филиппов / vk.com