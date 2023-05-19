В Волгограде Тракторозаводский районный суд рассмотрел иск осужденного, требовавшего с ФСИН компенсацию моральных страданий в размере 100 миллионов рублей. Как рассказали ИА «Высота 102» в суде, оказавшись в феврале 2021 года в транзитно-пересылочном пункте ИК-9, мужчина лишился сна и впал в депрессию.

– Истец настаивали на том, что с 12 февраля 2021 года по 24 февраля 2021 года в транзитно-пересылочном пункте ему были причинены моральные и нравственные страдания, – рассказали в суде. – В частности, он лишился сна, испытывал депрессивное настроение в связи с тем, что в камере размером 30,6 кв.м. содержалось 12 человек, многие из которых курили, а он не курит.

Кроме того, осужденный жаловался на то, что в указанный период времени в пункте отсутствовала горячая вода, освещение не соответствовало нормам.

– 19 февраля 2021 года и 22 февраля 2021 года, уточнил истец, в ИК-9 не было прогулки, отсутствовала вентиляция, – уточняют в суде. – Доводы, описанные истцом, содержащие описание условий жизни в помещении исправительного учреждения, ощущения истца, которые он испытывал при нахождении там в ходе рассмотрения дела административными ответчиками в полном объеме не опровергнуты и частично подтвердились представленными в материалы дела доказательствами, которых было достаточно для принятия решения по делу.

По итогам рассмотрения иска Тракторозаводский суд взыскал с Российской Федерации в лице ФСИН России в пользу осужденного компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 10 000 рублей.

– Во взыскании суммы в размере 100 миллионов рублей истцу отказано, – сообщает суд.