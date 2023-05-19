



В рамках ХIV Международного экономического форуму «Россия — исламский мир» состоялась сессия «Ломая стереотипы: российская экономика в санкционной реальности». Участники дискуссии обсудили, как может измениться ландшафт санкционного давления, как перестроить географию внешней торговли, какой должна быть оптимальная для этого платежная инфраструктура и можно ли создать собственную экосистему импортозамещения технологий.

Как отметил модератор сессии, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин , российская экономика быстро адаптировалась к санкционным потрясениям прошлого года. Бизнесу и государству удалось перенаправить торговые потоки, обеспечить непрерывность платежей и сохранить макроэкономическую стабильность. Однако это только начало масштабной структурной трансформации, через которую стране придётся пройти в ближайшие годы.

В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, подчеркнул Ведяхин. Страна стала мировым лидером по числу введенных против нее санкционных ограничений (свыше 15 тыс.). Кроме того, Россию покинули порядка 900 иностранных компаний, в том числе более 300 технологических. Вместе с тем, несмотря на прогнозы апреля 2022 года, когда аналитики ожидали падение ВВП на 9,2% по итогам года, реальное снижение составило всего 2,1%. Ключевой вклад в этот результат внесли строительство и сельское хозяйство.

– В прошлом году в России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли. За год доля нейтральных государств в общем объёме импорта выросла с 50 до 73%, в экспорте — с 43 до 65%. Изменилась и валютная структура внешнеторговых контрактов: доля доллара и евро в экспорте за год снизилась с 87 до 48%, в импорте — с 65 до 46%. Доля расчётов в юанях достигла 27%. Несмотря на санкции, Россия завершила 2022 год с рекордным профицитом счёта текущих операций — 230 млрд долларов, или 10% ВВП, – сообщил Александр Ведяхин.

Ослабление рубля и перестройка цепочек поставок привели к резкому ускорению инфляции и росту ключевой ставки ЦБ, которая на пике достигла 20%, однако затем снизилась до 7,5%. При этом рынок труда сохранил стабильность: безработица находится на историческом минимуме (3,5%), заработная плата практически вернулась к докризисному уровню. Благодаря грамотным действиям ЦБ Россия без проблем пережила отключение от международных платёжных систем. Ведётся работа по импортозамещению, в том числе в IT и различных видах транспорта.

По итогам 2023 года эксперты МВФ, Минэкономразвития и Центробанка ожидают рост российского ВВП в диапазоне 0,7–1,3%, в 2024 году — 1,3–2,0%. В ходе голосования 58% аудитории сессии согласились, что эти цифры точно описывают базовый сценарий.

Как показало ещё одно голосование, наиболее вероятным риском для российской экономики в ближайшее время могут стать ограничения на доступ к технологиям — так считают 45% участников сессии. 25% указали на проблемы с международными расчётами, 23% выбрали ужесточение санкционного контроля, а 7% — сложности с переориентацией внешней торговли.

Участие в сессии также приняли заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, генеральный директор «Озон Холдинг» Сергей Беляков и заместитель министра промышленности, природных ресурсов и торговли Ирана, глава Организации содействия торговле страны Алиреза Пейман-Пак.

Справка. ХIV Международный экономический форум «Россия — исламский мир» — главная площадка экономического взаимодействия РФ и стран исламского мира. Впервые Международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В соответствии с указанием Президента РФ Владимира Путина международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» приобрёл федеральный статус. Цель форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС.



