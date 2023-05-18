Росводресурсы продлили рыбную полку на волгоградском гидроузле





Росводресурсы скорректировали режимы работы водохранилищ Волги и Камы. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, для создания благоприятных условий для рыбного хозяйства в низовьях Волги, гидроузлы каскада на два дня дольше запланированного будут работать с повышенными расходами – до 16 тысяч кубических метров в секунду. Так, на Волжской ГЭС ранее планировалось уже с 21 мая снизить объемы сбросов до 15 тысяч кубометров. Согласно новым указаниям Росводресурсов, на такой объем волгоградский гидроузел выйдет 22 мая. Росводресурсы скорректировали режимы работы водохранилищ Волги и Камы. Как сообщили V102.RU в федеральном ведомстве, для создания благоприятных условий для рыбного хозяйства в низовьях Волги, гидроузлы каскада на два дня дольше запланированного будут работать с повышенными расходами – до 16 тысяч кубических метров в секунду. Так, на Волжской ГЭС ранее планировалось уже с 21 мая снизить объемы сбросов до 15 тысяч кубометров. Согласно новым указаниям Росводресурсов, на такой объем волгоградский гидроузел выйдет 22 мая.

Это максимальный срок, на который можно продлить рыбную полку без ущерба для других отраслей, зависящих от воды, утверждают в Росводресурсах. К нижней границе спецпопуска – 5000 кубических м/сек, Волгоградская ГЭС придёт 1 июня и в таком режиме будет работать до 10 июня.В апреле в водохранилища Волги и Камы поступило 65,1 кубических километра воды, что составляет 99% нормы. Этот объём позволил оптимально наполнить водой систему ериков, проток и озёр Волго-Ахтубинской поймы, утверждают в ведомстве. По прогнозу Росгидромета, в мае в водохранилища каскада поступит от 35 до 55 кубических километров притока, при норме в 70,3 кубических километра. Ожидается, что во II квартале водохранилища Волги и Камы получат от 121 до 141 кубических километра воды, что сопоставимо с показателем прошлого года.