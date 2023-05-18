Росводресурсы продлили рыбную полку на волгоградском гидроузле

В апреле в водохранилища Волги и Камы поступило 65,1 кубических километра воды, что составляет 99% нормы. Этот объём позволил оптимально наполнить водой систему ериков, проток и озёр Волго-Ахтубинской поймы, утверждают в ведомстве. По прогнозу Росгидромета, в мае в водохранилища каскада поступит от 35 до 55 кубических километров притока, при норме в 70,3 кубических километра. Ожидается, что во II квартале водохранилища Волги и Камы получат от 121 до 141 кубических километра воды, что сопоставимо с показателем прошлого года.
В апреле в водохранилища Волги и Камы поступило 65,1 кубических километра воды, что составляет 99% нормы. Этот объём позволил оптимально наполнить водой систему ериков, проток и озёр Волго-Ахтубинской поймы, утверждают в ведомстве. По прогнозу Росгидромета, в мае в водохранилища каскада поступит от 35 до 55 кубических километров притока, при норме в 70,3 кубических километра. Ожидается, что во II квартале водохранилища Волги и Камы получат от 121 до 141 кубических километра воды, что сопоставимо с показателем прошлого года.
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