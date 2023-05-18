Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видео

В городе Волжском Волгоградской области второй раз за последние три дня произошла авария с участием скорой помощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 22.45 на пересечении улиц Пионерская и Мира.

По сведениям полиции, столкнулись микроавтобус Ford Tranzit и Toyota RAV4. По предварительной информации, водитель скорой не убедился в безопасности маневра. В салоне неотложки в момент аварии находились пациент и двое медиков. Пострадавших нет.

Напомним, 16 мая в Волжском произошло похожее происшествие на пересечении улиц Александрова и Мира. В аварию, кроме скорой помощи, попала Toyota Camry Волжской городской думы. К счастью, в ДТП также никто не пострадал.

Видео: Powernet / VK.com