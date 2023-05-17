«Пока мы помним — мы непобедимы»: в Волгограде открыли бюст Василию Лановому

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 17 мая, в торжественной обстановке открыли бюст Герою Труда Российской Федерации, народному артисту РСФСР, лауреату Ленинской премии Василию Семеновичу Лановому. Как сообщает V102.RU, в церемонии приняла участие вдова актера, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.





— Сегодня одним волгоградцем, а учитывая, что Василий Семенович — дитя войны — то еще одним сталинградцем стало больше. Спасибо, что вы оказали такую честь, стать гражданином вашего замечательного города. Я думаю, что Василий Семенович видит сверху и гордится этим. Он очень любил ваш город, часто сюда приезжал, на все памятные даты: на День Победы, с «Бессмертным полком». Всю свою жизнь он посвятил прославлению страны, и чтобы никогда не изгладилась память о тех, кто освободил нашу страну от фашизма. Чтобы помнили, ведь пока мы помним — мы сильны, мы непобедимы, — отметила вдова Василия Ланового.

Место для установки памятника было выбрано неслучайно. Бюст великому артисту установили на бульварной части проспекта маршала Советского Союза Георгия Жукова.

— Такое замечательное место нашли для памятника. Как говорится — лучшее место, где много людей, чтобы проходили и помнили. На самом памятнике есть qr-код, с помощью которого можно познакомиться со стихами и фильмами Василия Семеновича, — добавила Ирина Купченко.





Открытие памятного места приурочили к 80-летию Сталинградской Победы и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава администрации Дзержинского района Волгограда Сергей Таций особо отметил помощь в установке бюста.

— Я хотел бы сказать особые слова признательности компании «Память», которая без каких-либо денег, исключительно из уважения к памяти нашего великого артиста провела все подготовительные работы по установке памятника. Без работы этой компании, наверное, сегодняшний праздник не состоялся бы, — заявил чиновник.

Бюст создан народным художником Российской Федерации Салаватом Щербаковым по заказу руководителя Всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова. Создание памятника из бронзы находилось под чутким руководством вдовы Василия Ланового. За основу скульптор взял несколько фотографий, которые, на его взгляд, более ярко отражали образ и эмоциональное состояние всеми любимого актера.





Присутствовали на торжественной церемонии и родители Героя России Алексея Нагина, командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер», погибшего в специальной военной операции. Также среди приглашенных были общественники, представители органов власти и ветеранских организаций, ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Сталинграда, труженики тыла, кадеты и юнармейцы образовательных учреждений города-героя.

Напомним, что Василий Лановой за свою жизнь сыграл более 80 персонажей в кино и более 50 ролей на сцене своего любимого театра имени Вахтангова, которому он был верен всю свою жизнь. Актер являлся сопредседателем Центрального штаба движения «Бессмертный полк России». 1 февраля 2016 года в музее-заповеднике «Сталинградская битва» Лановой объявил о создании Волгоградского отделения «Бессмертного полка».

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

