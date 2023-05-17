Экономика

«Открытие Авто»: половина автовладельцев готовы потратить на тюнинг до 100 тысяч рублей

Экономика 17.05.2023 16:42
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17.05.2023 16:42


Эксперты «Открытие Авто» выяснили отношение автолюбителей к автотюнингу. По результатам опроса половина автовладельцев считает, что с помощью тюнинга можно придать машине уникальность. При этом каждый четвертый полагает, что доработки ухудшают эксплуатационные качества автомобиля.
Согласно исследованию, половина (51%) автолюбителей готова потратить на тюнинг до 100 тысяч рублей, еще 12% - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, 2% - от 500 тысяч до 1 млн рублей и 1% - свыше 1 млн рублей. Примечательно, что треть автовладельцев (34%) к тратам на тюнинг авто и вовсе не готовы.  Чем старше опрошенные, тем выше процент тех, кто не рассматривает данную статью расходов в своем бюджете.
Среди москвичей к тратам на тюнинг до 100 тысяч рублей готовы 39%, от 100 тысяч до 500 тысяч рублей – 22%, от 500 тысяч до 1 млн рублей – 5% и еще 2% - свыше 1 млн рублей.

Более половины респондентов (55%) согласны с тем, что с помощью тюнинга можно придать машине уникальность. Так считают в равной степени и опрошенные водители-мужчины, и автоледи. Более всего такого мнения придерживаются в Южном федеральном округе (60%), на Дальнем Востоке и в Сибири (по 57%).


Каждый четвертый (24%) автовладелец при этом отметил, что переделка автомобиля ухудшает его эксплуатационные свойства. Такое мнение распространено в основном среди автолюбителей Дальнего Востока (32%) и Поволжья (27%). А большая часть петербуржцев (55%), уральцев (51%) и сибиряков (50%) придерживаются противоположного мнения.


Интересно, что среди основных элементов автомобиля, переделку которых допускают владельцы, чаще всего называли салон (64%). «Реновация» этой части машины в большей степени характерна для жителей Дальнего Востока и петербуржцев (по 71%). Более трети водителей (38%) оклеивают пленкой стекла и кузов авто. 


Это особенно популярно среди жителей Поволжья (44%) и Северного Кавказа (11%). Каждый четвертый опрошенный (23%) готов сделать тюнинг светотехники. Чаще всего так отвечали на Дальнем Востоке (29%). Колесные диски нештатного размера может поставить почти каждый пятый (18%) респондент, в том числе каждый четвертый сибиряк (25%). 
Каждый шестой автовладелец готов к чип-тюнингу двигателя (16%) и улучшению аэродинамических элементов (15%). При этом 11% опрошенных никаких элементов автомобиля переделывать не собираются.

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