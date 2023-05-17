Экология

Росприроднадзор раскрыл причину образования нефтяного болота в Волгоградской области

Экология 17.05.2023 20:07
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17.05.2023 20:07



Инспекторы Росприроднадзора проводят проверку по факту загрязнения почвы нефтепродуктами в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, информация о загрязнении местности в границах Островского сельского поселения поступила на телефон оперативного дежурного. 
На место происшествия выехали сотрудники управления и специалисты экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области.



- В ходе выезда установлено, что излив нефтепродуктов произошел вблизи скважины № 74Котовского месторождения, эксплуатируемого ООО «Ритэк» ТПП «Волгограднефтегаз», - сообщили в природоохранном ведомстве.
Эксперты отобрали пробы для лабораторных исследований, измерили площадь загрязненного участка. По результатам анализа проб будет рассчитан ущерб и принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу.
Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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