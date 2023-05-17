Экономика

Все больше российских банков запускают оплату платежными стикерами

Экономика 17.05.2023 09:34
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17.05.2023 09:34


Платежные стикеры являются альтернативой привычной оплате смартфонами, недоступной для владельцев iPhone в России после ухода Visa и Masterсard. Ряд российских банков уже запустили оплату по платежным стикерам, среди них Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф и ряд других.  Теперь к ним присоединился и «Открытие». Действующим и новым клиентам банка с 17 мая доступен предзаказ на платежный стикер Opencard. Он позволяет быстро и удобно оплачивать покупки с помощью мобильного телефона.

Платежный стикер – полный аналог пластиковой карты, повторяющий весь ее функционал. С помощью стикера можно совершать покупки в магазинах и интернете, снимать наличные в банкоматах, проводить переводы. Достаточно просто наклеить стикер на свой телефон.

Оплачивать покупки платежным стикером не только максимально удобно, но и безопасно – на стикере нет номера, срока действия и CVC-кода. 

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