Всех, кто что-то знает о местонахождении Алены Горемыкиной, просьба обращаться по телефону 8-906-167-94-44.
Происшествия 16.05.2023 20:33
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16.05.2023 20:33
Всех, кто что-то знает о местонахождении Алены Горемыкиной, просьба обращаться по телефону 8-906-167-94-44.
Волонтеры разыскивают жительницу Волжского, которая пропала 11 мая. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», 22-летняя Алена Горемыкина в день исчезновения была одета в серую куртку, темно-серую футболку с принтом совы, в серые джинсы и белые кроссовки.Рост пропавшей – 185 сантиметров, у нее голубые глаза и русые волосы.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Алены Горемыкиной, просьба обращаться по телефону 8-906-167-94-44.
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