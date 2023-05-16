В Камышинском районе Волгоградской области сегодня, 16 мая, открыли мемориальные доски в память о погибших в спецоперации военнослужащих. Как сообщает V102.RU, навечно в граните выбиты имена троих бойцов.

— На фасаде здания индустриально-педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Алексея Маресьева состоялось открытие мемориальных досок выпускникам учебного заведения: старшему сержанту Сергею Константиновичу Фоменко, сержанту Никите Николаевичу Алексееву и рядовому Андрею Юрьевичу Мочешникову, погибших при выполнении боевых заданий в зоне СВО, — пояснили в администрации Камышина.





Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам.

— Я выражаю огромную благодарность всем за память наших детей, за наших героев. Мы очень будем ими гордиться. Спасибо большое за мемориальную доску. Люди будут знать своих героев. И не только камышане, но и приезжие гости, все будут приходить и видеть, смотреть на наших ребят, которые отдали свои жизни за нас. Просто Андрюшка сказал: «Мам, я иду добровольцем. Вас защищать, кроме нас, никто не будет», — сказала в ходе церемонии мать погибшего рядового Андрея Мочешникова.

Фото: администрация Камышина

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