В Волгоградской области накануне проводили в последний путь 24-летнего Никиту Алексеева. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащий скончался в военном госпитале, после полученного в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса ранения.

— Никита Алексеев получил ранение и погиб при выполнении боевой задачи в ходе СВО, — рассказали информагентству в администрации Камышина. — Церемония прощания состоялась 26 ноября.

Известно, что военный погиб 19 ноября. По словам близких, врачи спасали Никиту почти месяц. Наш земляк активно занимался боксом и неоднократно занимал призовые места в соревнованиях различного уровня.

Фото и коллаж: личный архив Никиты Алексеева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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