В Волгоградской области увековечили память погибших в СВО бойцов

В Котельниковском районе Волгоградской области увековечили память погибших в спецоперации военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102», открыты восемь мемориальных плит.
— Они прожили короткую жизнь и погибли как Герои, защищая нашу Родину и нас от фашистской чумы, — рассказали участники митинга на мемориальном комплексе «Воинам-землякам, погибшим в горячих точках». — Эти мемориальные плиты — скорбь по погибшим, вечная признательность солдатам-землякам, не вернувшимся домой.
Присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, а после — возложили венки и цветы.
Мемориальные доски открыты в честь восьми жителей Волгоградской области:
— Молчанов Павел Владимирович,
— Серейчикас Эдвардас Витаутович
— Смоленцев Кирилл Владимирович
— Зайнуллин Максим Михайлович
— Малиновский Александр Юрьевич
— Меркулов Роман Владимирович
— Артонкин Илья Сергеевич
— Ромахов Михаил Алексеевич
Фото: администрация Котельниковского района
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