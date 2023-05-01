В Волгоградской области увековечили память погибших в СВО бойцов

В Котельниковском районе Волгоградской области увековечили память погибших в спецоперации военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102», открыты восемь мемориальных плит.





— Они прожили короткую жизнь и погибли как Герои, защищая нашу Родину и нас от фашистской чумы, — рассказали участники митинга на мемориальном комплексе «Воинам-землякам, погибшим в горячих точках». — Эти мемориальные плиты — скорбь по погибшим, вечная признательность солдатам-землякам, не вернувшимся домой.





Присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, а после — возложили венки и цветы.

Мемориальные доски открыты в честь восьми жителей Волгоградской области:

— Молчанов Павел Владимирович,

— Серейчикас Эдвардас Витаутович

— Смоленцев Кирилл Владимирович

— Зайнуллин Максим Михайлович

— Малиновский Александр Юрьевич

— Меркулов Роман Владимирович

— Артонкин Илья Сергеевич

— Ромахов Михаил Алексеевич

Фото: администрация Котельниковского района

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