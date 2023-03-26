Общество

Под Волгоградом открыли памятную доску Герою России, ДНР и ЛНР

Общество 26.03.2023 08:35
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26.03.2023 08:35



Торжественные памятные мероприятия прошли в Новорогачинской средней школе Городищенского района Волгоградской области. Как сообщил глава района Сергей Будников, на фасаде этого общеобразовательного учреждения накануне были открыты три памятные доски в честь выпускников этой школы, погибших в ходе специальной военной операции.
- В боях, за наше с вами мирное небо, сложили головы старший лейтенант, командир взвода артиллерийской батареи Ильченко Андрей, офицер, кавалер трёх орденов мужества, платиновой звезды Героя ЧВК «Вагнер», Герой Донецкой и Луганской народных республик, Герой России Нагин Алексей, доброволец, пулеметчик спецназа «Ахмат» Мамедов Рамиз, - написал Будников в своем Telegram-канале.
- Пусть короткая жизнь наших погибших ребят и их подвиги станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести. Нашим детям есть с кого брать пример! – заключил глава района.
Напомним, что ранее звучали предложения назвать именем Алексея Нагина школу в Городищенском районе, где он учился. В Севастополе в его честь высадили на аллее Героев Русской весны саженец, а в Саратове установили билборд с его изображением.
Фото: Сергей Будников / t.me

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